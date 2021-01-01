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Быстрый выкуп битых
авто в Москве и МО

Оценим по телефону в течении часа.
Выгодная сделка с гарантией

    Наша компания работает уже более 10 лет. Для нашей сферы это очень большой срок.
    Мы помогаем людям избавиться от ненужного транспорта. За годы работы у нас появились постоянные клиенты которые рекомендуют нас друзьям.

    По телефону мы обсудим все детали и сделаем оценку

    Встретимся с Вами и сделаем детальный осмотр автомобиля

    Заключим договор, пропишем все детали сделки

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    Продать автомобиль
    очень просто

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    Оставьте заявку на сайте и пришлите фото автомобиля

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    Вы получите оплату за свой автомобиль!

    Интересы клиента для нас на первом месте

    Выгодно!

    Мы предлагаем вам достойную стоимость и профессиональной подход. Многие владельцы ценят не только возможность получить деньги, но и значительно сэкономить свое время. Схема покупки битых автомобилей уже налажена, поэтому вы не потратите ни одной лишней минуты. Мы заберем транспортное средство в любом состоянии, так как у нас есть свои эвакуаторы.

    Быстро!

    Сделка будет завершена всего за несколько часов — это максимум. Наши специалисты оценивают техническое состояние и могут предложить адекватную стоимость. Она будет выше, чем в среднем на рынке, так как мы не занижаем ее искусственно, как делают многие другие сервисные центры и частные покупатели. Все хлопоты по документальному оформлению и технические моменты, а также уплату госпошлины мы тоже возьмем на себя в полном объеме.

    Выкуп битых авто — это очень популярная услуга, помогающая человеку оперативно получить деньги за свое транспортное средство. Сумма определяется исходя из технического состояния машины. Но в любом случае — это прекрасная возможность избавиться от устаревшего хлама и получить за это хорошие деньги.

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      Срочный выкуп

      Мы покупаем все транспортные средства максимально быстро. Если с документами все в порядке то в день обращения.

      Юридическая чистота

      Многолетний опыт позволяет нам правильно оформлять любые сделки и сложные договора. А также проверить подлинность всех документов.

      Эвакуация

      У нас есть возможность транспортировать транспортные средства в любом состоянии на любые расстояния, круглосуточно.

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      +7(963)782-27-32
      /
      Заказать звонок
      +7(495)741-27-32
      7412732@mail.ru
      Оценка онлайн