Быстрый выкуп битых
авто в Москве и МО
Оценим по телефону в течении часа.
Выгодная сделка с гарантией
Наша компания работает уже более 10 лет. Для нашей сферы это очень большой срок.
Мы помогаем людям избавиться от ненужного транспорта. За годы работы у нас появились постоянные клиенты которые рекомендуют нас друзьям.
По телефону мы обсудим все детали и сделаем оценку
Встретимся с Вами и сделаем детальный осмотр автомобиля
Заключим договор, пропишем все детали сделки
Продать автомобиль
очень просто
Оставьте заявку на сайте и пришлите фото автомобиля
Вы получите оплату за свой автомобиль!
Интересы клиента для нас на первом месте
Выгодно!
Мы предлагаем вам достойную стоимость и профессиональной подход. Многие владельцы ценят не только возможность получить деньги, но и значительно сэкономить свое время. Схема покупки битых автомобилей уже налажена, поэтому вы не потратите ни одной лишней минуты. Мы заберем транспортное средство в любом состоянии, так как у нас есть свои эвакуаторы.
Быстро!
Сделка будет завершена всего за несколько часов — это максимум. Наши специалисты оценивают техническое состояние и могут предложить адекватную стоимость. Она будет выше, чем в среднем на рынке, так как мы не занижаем ее искусственно, как делают многие другие сервисные центры и частные покупатели. Все хлопоты по документальному оформлению и технические моменты, а также уплату госпошлины мы тоже возьмем на себя в полном объеме.
Выкуп битых авто — это очень популярная услуга, помогающая человеку оперативно получить деньги за свое транспортное средство. Сумма определяется исходя из технического состояния машины. Но в любом случае — это прекрасная возможность избавиться от устаревшего хлама и получить за это хорошие деньги.
Хотите продать авто? Оставьте заявку
Срочный выкуп
Мы покупаем все транспортные средства максимально быстро. Если с документами все в порядке то в день обращения.
Юридическая чистота
Многолетний опыт позволяет нам правильно оформлять любые сделки и сложные договора. А также проверить подлинность всех документов.
Эвакуация
У нас есть возможность транспортировать транспортные средства в любом состоянии на любые расстояния, круглосуточно.